Sudan\'da Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

EL TİNA, 22 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da Nisan 2023'te patlak veren çatışmalardan önce ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 2,8 milyon kişi bulunduğunu ve bu sayının giderek yükseldiğini açıkladı.

Bu sayının 2024 yılının sonlarında, ülke içinde yaklaşık 12 milyon ve komşu ülkelerde yaklaşık 4,3 milyon olmak üzere 16 milyona yakın yerinden edilmiş kişi ve mülteciyle zirveye ulaştığını belirten örgüt, Sudan'ın dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.