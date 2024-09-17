Sudan'daki İnsani Kriz Trajik

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın yaşandığı Sudan'daki yıkım, ölüm, yerinden edilme ve hastalık seviyesinin "trajik" olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Sudan'daki insani duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Sudan'daki yıkım, ölüm, yerinden edilme ve hastalık seviyesi trajik." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, dün Çad ve Sudan sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nda tıbbi malzemelerin Sudan'a teslimatına katıldığını belirtti.

Ghebreyesus, "Sudan'daki insanları tedavi etmek için hiçbir yardım yeterli değil. Barışa ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan barış girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.