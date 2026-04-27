Sudan'daki savaş uluslararası medyada neden yeterince yer bulmuyor? - Son Dakika
Sudan'daki savaş uluslararası medyada neden yeterince yer bulmuyor?

27.04.2026 12:21
Sudan Gazeteciler Birliği Başkanı Dr. Sadık er-Reziki, Sudan'daki çatışmaların uluslararası medyada yeterince yer bulmamasını değerlendirdi. Reziki, İsrail ve BAE'nin rolü nedeniyle medya karartması uygulandığını öne sürdü.

Sudan Gazeteciler Birliği Başkanı Dr. Sadık er-Reziki, Sudan'daki çatışmaların büyük insani trajediye rağmen uluslararası medyada yeterince yer bulmadığını belirtti. Reziki, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savaştaki rolü nedeniyle medya karartması uygulandığını iddia etti. Nisan 2023'te savaş başladığında konunun uluslararası medyanın odağında olduğunu ancak komplonun iplikleri ortaya çıktıkça ilginin azaldığını söyledi.

Reziki, İsrail ve BAE'nin savaşı desteklediğini, bu nedenle Sudan'a sempati duyan medya kuruluşlarına baskı yapıldığını ifade etti. Sudan'ın Filistin davasının en önemli destekçilerinden olması ve İsrail'in bölgeyi kontrol etme arzusu nedeniyle ülkeye beşe bölme stratejisi uygulandığını kaydetti. BM ve İİT gibi kuruluşların Sudan'daki durumu 'dünyadaki en büyük insani felaket' olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Reziki, BAE'nin Sudan'a Afrika ve Güney Amerika'dan paralı askerler getirdiğini, bu askerlerin insansız hava araçları ve savaş dronlarını yönettiğini belirtti. ABD'nin bu paralı askerleri getiren şirketlere yaptırım uyguladığını söyledi. Çatışmaların bir iç savaş değil, uluslararası tarafların katıldığı bölgesel bir savaş olduğunu vurguladı. Dış müdahalenin rolünün görülmemesi için medya karartması uygulandığını ifade etti.

Sudan'da 15 Nisan 2023'te başlayan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 3 yılı geride bıraktı. Çatışmalar nedeniyle 11 milyonu aşkın kişi yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere sığındı. Yaklaşık 7 milyon çocuk okul dışında kaldı. Reziki, HDK'nin tamamen teslim olup çekilmediği bir senaryoda barışın mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İsrail, Güncel, Medya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'daki savaş uluslararası medyada neden yeterince yer bulmuyor? - Son Dakika

SON DAKİKA: Sudan'daki savaş uluslararası medyada neden yeterince yer bulmuyor? - Son Dakika
Advertisement
