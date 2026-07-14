Sudan'dan Abyei İtirazı

Sudan, Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonunun iki ülke sınırındaki Abyei'yi seçim bölgeleri arasına dahil etme kararını reddetti.

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonunun genel seçimler kapsamında 102 coğrafi seçim bölgesini belirlediği, bunlar arasında Warrap Eyaleti'ne bağlı 12 seçim bölgesinin yer aldığı ve Abyei İdari Bölgesi'nin de bu kapsamda gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın 2005 tarihli Kapsamlı Barış Anlaşması'na ekli Abyei Protokolü ile 2011 yılında iki ülke arasında imzalanan Abyei'ye ilişkin Geçici Güvenlik ve İdari Düzenlemeler Anlaşması'nı ihlal ettiği belirtildi.

Sudan yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2046 sayılı kararını hatırlatarak, Abyei'nin nihai statüsünün taraflar arasında ön koşulsuz müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hartum yönetimi, Güney Sudan'a imzalanan anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine bağlı kalması ve Abyei'nin nihai statüsüne ilişkin çözüm sürecini barışçıl müzakereler yoluyla sürdürmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile ilgili anlaşmaların destekçisi ülkelere, hukuki çerçevenin dışındaki tek taraflı adımlara karşı çıkmaları ve mevcut anlaşmaların uygulanmasına destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Sudan, komşuluk ilişkilerine bağlılığını yinelerken, anlaşmalardan kaynaklanan hukuki haklarını korumayı sürdüreceğini bildirdi.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla alınan, petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum kararı uygulanamadı.

Güney Sudan 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı. Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

BM Abyei Geçici Gücü (UNISFA), Sudan ile komşu Güney Sudan arasında gerginliğin tırmanmasının ardından 2011 yılında Abyei'ye konuşlandırılmıştı.

Güney Sudan'da 22 Aralık 2026'da yapılması planlanan genel seçimler için belirlenen 102 coğrafi seçim bölgesi arasında Abyei İdari Bölgesi de yer aldı.