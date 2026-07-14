Sudan'dan Abyei İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'dan Abyei İtirazı

14.07.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan, Güney Sudan'ın Abyei'yi seçim bölgesi yapma kararını anlaşmalara aykırı buldu.

Sudan, Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonunun iki ülke sınırındaki Abyei'yi seçim bölgeleri arasına dahil etme kararını reddetti.

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonunun genel seçimler kapsamında 102 coğrafi seçim bölgesini belirlediği, bunlar arasında Warrap Eyaleti'ne bağlı 12 seçim bölgesinin yer aldığı ve Abyei İdari Bölgesi'nin de bu kapsamda gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın 2005 tarihli Kapsamlı Barış Anlaşması'na ekli Abyei Protokolü ile 2011 yılında iki ülke arasında imzalanan Abyei'ye ilişkin Geçici Güvenlik ve İdari Düzenlemeler Anlaşması'nı ihlal ettiği belirtildi.

Sudan yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2046 sayılı kararını hatırlatarak, Abyei'nin nihai statüsünün taraflar arasında ön koşulsuz müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hartum yönetimi, Güney Sudan'a imzalanan anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine bağlı kalması ve Abyei'nin nihai statüsüne ilişkin çözüm sürecini barışçıl müzakereler yoluyla sürdürmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile ilgili anlaşmaların destekçisi ülkelere, hukuki çerçevenin dışındaki tek taraflı adımlara karşı çıkmaları ve mevcut anlaşmaların uygulanmasına destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Sudan, komşuluk ilişkilerine bağlılığını yinelerken, anlaşmalardan kaynaklanan hukuki haklarını korumayı sürdüreceğini bildirdi.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla alınan, petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum kararı uygulanamadı.

Güney Sudan 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı. Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

BM Abyei Geçici Gücü (UNISFA), Sudan ile komşu Güney Sudan arasında gerginliğin tırmanmasının ardından 2011 yılında Abyei'ye konuşlandırılmıştı.

Güney Sudan'da 22 Aralık 2026'da yapılması planlanan genel seçimler için belirlenen 102 coğrafi seçim bölgesi arasında Abyei İdari Bölgesi de yer aldı.

Kaynak: AA

Güney Sudan, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'dan Abyei İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 10:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'dan Abyei İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.