Sudan'dan Bölgesel Çatışmaların Stratejisi
Sudan'dan Bölgesel Çatışmaların Stratejisi

13.05.2026 14:35
Büyükelçi Eltayeb, Libya, Irak, Somali ve Suriye'deki çatışmaların stratejik bir planın parçası olduğunu belirtti.

SUDAN'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, "Bölgedeki çatışmalar tesadüf değildir. Libya, Irak, Somali ve Suriye'deki süreçler, devletleri zayıflatmaya yönelik stratejik bir planın parçasıdır. Somali, Türkiye yapıcı bir şekilde müdahale edene kadar yıllarca acı çekti. Sudan'da da benzer bir senaryo uygulanıyor" dedi.

İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından 'Sahadan Politikaya: Sudan Krizini Yeniden Okumak Konferansı' SETA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Programda, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, SETA temsilcileri, akademisyenler ve davetliler yer aldı. Sudan'daki güncel duruma ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Eltayeb, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) olarak bilinen milis yapılanmasının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia ederek, uluslararası topluma bu desteğin durdurulması çağrısında bulundu. Milis üyelerinin askeri eğitimden yoksun olduğunu vurgulayan Büyükelçi Eltayeb, "Bu insanların askeri operasyon bilgisi son derece kısıtlıydı. Onları profesyonel hale getiren, operasyonel olarak destekleyen ve yönlendiren BAE'dir. BAE; milyarlarca dolar yatırım yaparak Kolombiya, Güney Sudan, Libya ve Suriye gibi ülkelerden on binden fazla paralı asker topladı. Keskin nişancılar ve İHA operatörleri getirdiler. Geçen hafta Hartum Havalimanı'na yapılan İHA saldırısı, tanıdığımız o sıradan milislerin yapabileceği bir iş değildir. Bölgedeki çatışmalar tesadüf değildir. Libya, Irak, Somali ve Suriye'deki süreçler, devletleri zayıflatmaya yönelik stratejik bir planın parçasıdır. Somali, Türkiye yapıcı bir şekilde müdahale edene kadar yıllarca acı çekti. Sudan'da da benzer bir senaryo uygulanıyor. Amaç, bölgedeki büyük devletleri zayıflatmak ve bazı jeopolitik çıkarlara hizmet etmektir" dedi.

'HARTUM GÜVENLİ, GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI'

Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin sahada önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Büyükelçi, başkent Hartum'da hayatın, saldırıların ardından normale dönmeye başladığını belirterek, "Hartum artık büyük ölçüde güvenli. Havalimanı operasyonları yeniden başladı. 1 milyondan fazla vatandaşımız geri döndü. Haziran sonuna kadar bu sayının artmasını bekliyoruz. Nisan ayında Türkiye'den gelen iş insanı sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı. Bu, Hartum'un istikrara kavuştuğunun en somut göstergesidir. Milislerin sivil altyapıyı hedef almasının sebebi, bu geri dönüşlerin yarattığı hayal kırıklığıdır. Ancak milislerin bir davası veya siyasi projesi yok, onları sadece para bir arada tutuyor ve artık kendi içlerinde de birbirlerine güvenmiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

