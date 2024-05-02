Sudan'dan Güney Sudan'a geçenlerin sayısı 500 bini aştı - Son Dakika
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Sudan'dan Güney Sudan'a geçenlerin sayısı 500 bini aştı

Sudan\'dan Güney Sudan\'a geçenlerin sayısı 500 bini aştı

Sudan'da devam eden savaşın ardından komşu ülke Güney Sudan'a geçenlerin sayısı 500 bini aştı. Rank kasabası, çatışmalardan kaçan insanların ana geçiş yolu haline geldi. Ancak insanlar barınak, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun durumda. Sudan'dan gelen mültecilerin sayısı 20 bine ulaşmış durumda ve bu durum insani yardım çalışmalarını zorlaştırıyor. Güney Sudan, bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomik krizler ve iç savaşla mücadele ediyor. Sudan'daki savaş ise petrol ihracatında düşüşe yol açarak ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

02.05.2024 18:29
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PORT Savaşın 1 yıldır devam ettiği Sudan'dan komşu ülke Güney Sudan'a geçenlerin sayısı 500 bini aştı.

Afrika News internet sitesinin haberine göre, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana, bu ülkeden Güney Sudan'a geçenlerin sayısı yarım milyonun üzerine çıktı ve geçişler devam ediyor.

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Rank kasabası, yağmur, sel ve kaynaklardaki sıkıntılara rağmen çatışmalardan kaçan insanların ana geçiş yolu haline geldi.

Sivil toplum kuruluşu Plan International çalışanı Harriet Konga, yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi, insanlar burada yaşıyor ve koşullar berbat. Barınakları yok, yiyecekleri yok, su hala sorun." dedi.

Konga, Sudan'dan gelen yaklaşık 20 bin mültecinin şu anda Rank'a sığındığını ve insan yoğunluğunun insani yardım çalışmaları açısından büyük zorluk teşkil ettiğini belirtti.

Diğer bir çalışan Sheeram KC de "Bu insanlar barış arıyor, barınağa ihtiyaçları var, suya ve hijyene ihtiyaçları var. Bazı çocukların çamurda oynadıklarını görüyorum, okula gitmiyorlar ve savaştan korkuyorlar. Buradan daha iyi bir yere taşınmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı ancak ekonomik krizler ve iç savaş nedeniyle henüz istikrara kavuşamadı.

Sudan'daki savaşın, ülkenin ana kaynaklarından petrolün ihracatında düşüşe yol açması, ekonomik krizi daha derinleştirdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten 10'unda süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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