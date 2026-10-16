Sudan Doktorlar Ağı, El Cuneyna'da 6 bin 500'ü aşan gözaltındakiler için acil adım istedi - Son Dakika
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Sudan Doktorlar Ağı, El Cuneyna'da 6 bin 500'ü aşan gözaltındakiler için acil adım istedi

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Sudan Doktorlar Ağı, El Cuneyna'daki HDK gözaltı merkezlerinde 6 bin 500'den fazla kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak acil müdahale çağrısı yaptı. Gıda sıkıntısı ve günlük ölümlerdeki artış nedeniyle binlerce kişi ciddi risk altında.

Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Batı Darfur eyaletinin El Cuneyna kentindeki gözaltı merkezlerinde tuttuğu 6 bin 500'den fazla kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, gıda sıkıntısı ve günlük ölümlerdeki artış nedeniyle acil müdahale çağrısı yaptı.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, HDK kontrolündeki Batı Darfur eyaletinin El Cuneyna kentindeki gözaltı merkezlerinde gıda yetersizliği nedeniyle ölümlerin arttığı belirtildi.

Açıklamada, kentteki çeşitli gözaltı merkezlerinde 18 yaşından küçük yaklaşık 500 çocuk ve 709 kadın olmak üzere 6 bin 500'den fazla asker ve sivilin tutulduğuna ilişkin güvenilir bilgiye ulaşıldığı kaydedildi.

Gözaltı merkezlerinde gıda sıkıntısı yaşandığı ve sağlık koşullarının kötüleştiği belirtilen açıklamada, binlerce kişinin ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Merkezlerde günlük ölümlerin arttığına işaret edilen açıklamada, ölümlerin nedenlerinin belirlenmesi ve gözaltında tutulan kişilere yeterli gıda ile tıbbi bakım sağlanması için acil adım atılması istendi.

Açıklamada, tüm gözaltındakilere güvenli içme suyu, gıda ve sağlık hizmetlerinin sağlanması, bağımsız sağlık ve insani yardım kuruluşlarının merkezlere erişimine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Gözaltında tutulan kişilerin nerede oldukları ve akıbetleri hakkında açıklama yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alınan kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı korunmaları, kadınlar ve çocuklar için özel koruma tedbirleri alınması istendi.

HDK, söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

El Faşir'de binlerce kişinin tutulduğu bildirilmişti

Sudan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi El Faşir'de HDK kontrolündeki gözaltı merkezlerinde yaklaşık 6 bin kişinin tutulduğunu bildirmişti.

Sudanlı yetkililer ve insan hakları kuruluşları, askerler, siviller, kadınlar ve çocuklar dahil yaklaşık 19 bin 800 kişinin HDK kontrolündeki gözaltı merkezlerinde tutulduğunu tahmin ediyor.

Sudan yönetimi, haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu memorandumda, HDK kontrolündeki Darfur'daki gözaltı merkezlerinde binlerce sivil ve savaş esirine yönelik uluslararası insancıl hukukun ağır ve sistematik ihlallerinin yaşandığını belirterek, acil müdahale talep etmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

BM verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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