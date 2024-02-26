Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, Libya Başbakanı ile görüştü

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan, Libya'nın başkenti Trablus'ta, Başbakan Dibeybe ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı toplantıda, Burhan, Sudan'daki iç savaş ve son gelişmeler hakkında Dibeybe'ye bilgi verdi.

Burhan, 2023 Nisan ortasından bu yana ordu ile çatışan "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ihlallerine rağmen Sudan hükümetinin, halkın acılarını dindirmek için Cidde müzakerelerinde HDK ile masaya oturduğunu ancak HDK'nin anlaşmalara uymayıp masum vatandaşları hedef alan savaşına devam ettiğini" ileri sürdü.

Burhan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'ın birliğini, ulusal güvenliğini ve istikrarını destekleyen ve dış müdahaleyi reddeden tutumunu takdir ettiklerini ifade etti.

Libya Başbakanı Dibeybe de Sudan'da barışın sağlanması, güvenlik ve istikrarın tesisi, krizin çözülmesi konularındaki istekliliğini vurguladı.

Burhan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile de "bölgede ve Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasını" görüşmüştü.