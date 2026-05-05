Sudan, Havalimanı Saldırılarında BAE ve Etiyopya'yı Suçladı

Sudan hükümeti, Hartum Uluslararası Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı saldırılarına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın karıştığını öne sürdü.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Halid el-İaysir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Sudan'ın bu saldırıya karşılık verme hakkı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Halid el-İaysir ile Sudan ordu sözcüsü Asim Avad Abdulvahap'ın ortak açıklamalarında da saldırıyı doğrulayan kesin kanıt ve delillerin elde edildiği bildirildi.

Etiyopya'nın Bahir Dar Havalimanı'ndan havalanan BAE'ye ait insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen çeşitli ihlallere dair yeni kanıtların da bulunduğu belirtilen açıklamada, Sudan hükümeti, halkı ve silahlı kuvvetlerinin, bu saldırılara belirlediği zaman ve yerde karşılık verme hakkına sahip olduğu yinelendi.

Sudan hükümet yetkilileri dün, Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat kampı ve Hartum'daki askeri bölgeleri hedef alan insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.