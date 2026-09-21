Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinde altın madeni çöktü, 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinde altın madeni çöktü, 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Oni bölgesindeki altın madeninde göçük meydana geldi; 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altındakiler için arama kurtarma sürerken, batıda geçen hafta başka bir altın madenindeki çökmede en az 82 kişi öldü.

Sudan'ın kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinde, altın madeninde meydana gelen göçükte, 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Devlete ait Sudan Mineral Kaynaklar Şirketinden bir yetkilinin açıklamasına göre, Kızıldeniz eyaletinin Oni bölgesindeki altın madeninde göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 30 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada da göçükte hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenirken, can kaybı ve yaralılara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Sudan'da küçük ölçekli ve kayıt dışı çok sayıda altın madeni bulunuyor. Güvenlik standartlarının yeterince uygulanmadığı bu madenlerde zaman zaman ölümlü göçükler meydana geliyor.

Ülkenin batısında geçen hafta başka bir altın madenindeki kuyuların çökmesi sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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