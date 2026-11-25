Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 19 sivilin hayatını kaybettiği, en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Ed Damazin ve Rusayris kentlerinde düzenlendiği, can kayıplarının büyük bölümünün Ed Damazin'de yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, HDK'nin on binlerce yerinden edilmiş kişinin barındığı Ed Damazin'deki yerleşim bölgeleri ve çeşitli tesislere 30'dan fazla patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda kentte 4 aileden 17 kişinin, Rusayris'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, çoğu çocuk en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılarda çocuk, kadın ve yaşlıların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yerleşim bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı merkezlere yönelik saldırıların sürmesinin daha fazla kişinin göç etmesine ve insani krizin derinleşmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevi, HDK'ye silah, finansman ve siyasi destek sağladığını öne sürdüğü kişi ve kuruluşlara, uluslararası toplum tarafından yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca sivillerin korunması, İHA saldırıları ve bombardımanların durdurulması istendi.

Sudan makamları ve HDK'den saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Mavi Nil eyaletinde çatışmalar yeniden şiddetlendi

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, salı akşamı Sudan ordusunun hava savunma sistemlerinin Ed Damazin'e yönelik İHA saldırısını püskürttüğünü söyledi.

Tanıklar, bölgede yoğun uçaksavar ateşi açıldığını aktardı.

Saldırılar, Mavi Nil eyaletinde çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

HDK, pazartesi günü çıkan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Suda bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Sudan ordusu ise cumartesi günü eyaletteki 4. Piyade Tümeni bünyesindeki birlikleri konuşlandırarak muharebe hazırlığını artırdığını duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu ile HDK arasında, paramiliter gücün düzenli orduya entegre edilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı.

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği çatışmalarda hastaneler ve diğer sağlık tesisleri başta olmak üzere sivil altyapı da büyük zarar gördü.