Sudan Ordu Komutanı: Ordumuz Zafer Kazanana Dek Savaşacak

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun, 2023 Nisan ortasından bu yana çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) karşısında tüm cephelerde ilerleme kaydettiğini ileri sürerek, "Ordunun ve halkın onuru için zafer kazanana dek savaşacağız." dedi.
Sudan Ordu Komutanı Burhan, Kuzey eyaletinin Debba kentindeki 19. Piyade Tümeni'nde askerlere hitap etti.
Yakın zamanda askeri darbe girişimi yaşandığı iddialarını reddeden Burhan, "Darbe olduğunu söyleyen yalancı ve kuruntuludur. Tüm ordu, tek bir adamın izindedir. Sudan Silahlı Kuvvetleri, yalnız başına savaşmıyor. Sudan halkı da ordusuyla beraber savaşıyor, ordusuna destek olup onun etrafında toplanıyor. Hep birlikte bu isyana son vereceğiz." diye konuştu.
HDK ve komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun zorlu bir hesaplaşmaya tabi tutulacağını söyleyen Burhan, "Ordu, tüm eksenlerde ilerliyor ve yakın gelecekte zafere ulaşmak ve düşmanı hezimete uğratmak için çok gayret ediyor." ifadesini kullandı.
Sudan halkının "mallarını gasbeden isyancı HDK lideri Dagalu ve milislerine karşı" onur savaşı yürüttüklerini belirten Burhan, ordunun ve halkın onuru için zafer kazanana dek savaşacakları sözünü verdi.
Sudani gazetesi, 7 Şubat'ta askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Burhan komutasındaki orduya darbe girişiminde bulunulduğunu, askeri istihbaratın başkentin batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyidna Askeri Hava Üssü'nde kalkışmada bulunan bazı subayları gözaltına aldığını iddia etmişti.
HDK komutanı Dagalu ise sosyal medya hesabından yayımladığı ses kaydında, Sudan'daki savaşın yakında kendi lehlerine sonuçlanacağını ve güçlerinin Sudan'ın iyiliği için barış yapmayı kabul ettiğini ancak karşı tarafın savaşı seçtiğini öne sürdü.
Barışta samimi olduklarını göstermek için kuvvetlerinin başkent Hartum'dan ayrıldığı iddiasında bulunan Dagalu, ordunun savaşı seçmesi durumunda bu işi çözmeye ve yeni bölgelere girmeye hazır olduklarını ifade etti.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
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