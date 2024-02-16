PORT Sudan Ordusu Başkomutan Vekili Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile 10 aydır çatışan ordunun başkent Hartum'u kurtarmak üzere olduğunu bildirdi.
Kebbaşi, Beyaz Nil eyaletinin Kosti kentindeki 18. Piyade Tümeni'ndeki askerlere yaptığı konuşmada, Sudan ordusunun zaferinin yakın olduğunu belirterek, orduya verdiği destek dolayısıyla vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
Ordunun "isyanı sona erdirmek için belirli bir hızda ilerlediğini, müzakere isteyenlere de zeytin dalı uzattığını" ifade eden Kebbaşi, HDK'nin sivillere ve kamuya ait yerleri terk etmesinin Suudi Arabistan öncülüğündeki Cidde Barış Müzakereleri'ne geri dönmelerinin temel şartı olduğunu vurguladı.
Kebbaşi, "Ordu, geri adım atmayacak. Ordu, Sudan halkının onurunu çiğneyen, mallarını gasbeden, vatandaşların güvenlik ve istikrarını tehdit edenleri affetmeyecek." ifadesini kullandı.
Sudanlı General??????? Kebbaşi, "siyasilere de çözümlerini dışarıda değil ülke içinde aramaları" çağrısında bulundu.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
Son Dakika › Güncel › Sudan Ordusu Başkent Hartum'u kurtarmak üzere ilerliyor - Son Dakika
Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağı toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, aralarında Kanadalı yöneticinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyla ilgili göreve iade kararı vermesi sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 387 isim hakkında inceleme başlattı.
New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada eski ABD Başkanı Donald Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası kesildi. Trump, mahkeme kararına itiraz etme hakkını kullanabileceği belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 3'üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri, 2024-2029 Vizyon Toplantısı'nda açıkladı. Şahin, Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en sert muhalefet eden ve tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Almanya'da 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Yulia Navalni, ölüm haberinin doğrulanması halinde Putin ve yakın çevresinin bunun sonucuna katlanacağını söyledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, ''Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?