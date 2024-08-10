Sudan Ordusu, Kuzey Darfur'da saldırıyı bastırdı - Son Dakika
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Sudan Ordusu, Kuzey Darfur'da saldırıyı bastırdı

PORT Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik büyük saldırısını bastırdığını duyurdu. Saldırıda ağır kayıplar verildi.

10.08.2024 21:34
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PORT Sudan ordusu, 16 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentine yönelik "büyük" saldırısını bastırdığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Bugün güçlerimiz, HDK milislerinin Faşir'e yönelik büyük saldırısını bastırdı ve onlara ağır kayıplar verdirdi." ifadesi kullanıldı.

Ordunun yanında savaşan Sudan Kurtuluş Hareketinden yapılan açıklamada da "HDK, binlerce militanla kuzey, güney, batı ve doğu olmak üzere tüm yönlerden saldırarak Faşir'i işgal etmeye çalıştı." bilgisi verildi.

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketinden yapılan açıklamada da kente yönelik saldırının saat 06.00'da top atışlarıyla başladığı ve 6 saat sürdüğü belirtildi.

"Güçlerimiz HDK'ye muharebe dersleri verdi." ifadesi kullanılan açıklamada, yüzlerce HDK mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, HDK'nin pazar yerlerine, hastanelere ve vatandaşların evlerine yönelik topçu bombardımanı yaptığı belirtildi. Bombardıman nedeniyle ölen ve yaralanan sivillerin olduğu bildirildi.

Açıklamada, halka kan bağışında bulunma çağrısı yapıldı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi, 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken, HDK'nin batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

sudan, Ordu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordusu, Kuzey Darfur'da saldırıyı bastırdı - Son Dakika

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