Sudan ordusu Kuzey Kurdufan'da çok sayıda bölgenin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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Sudan ordusu Kuzey Kurdufan'da çok sayıda bölgenin kontrolünü ele geçirdi

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Sudan Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kurdufan eyaletinde çok sayıda bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, çatışmalarda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ağır kayıplar verdiği ve unsurlarının Darfur sınırlarına kadar takip edildiği belirtildi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kurdufan eyaletinde çok sayıda bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Ordunun resmi sözcüsü tarafından yapılan ve Sudan Haber Ajansının (SUNA) yayımladığı açıklamada, ordunun destek güçleriyle birlikte ülkenin çeşitli cephelerinde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kacmer, Şirşar, El-Bunya el-Kiriniyy, El- Kuleyat, Evlad Hazme, Makuldat, Reyşan, El-Ka'a, Gabat el-Lakad, El-Kukeyti ve El-Mezrub çevresinin Kuzey Kurdufan eyaletinde ordunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

Bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, çatışmalarda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ağır kayıplar verdiği ve HDK unsurlarını Darfur sınırlarına kadar takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, El-Ubeyd kentinin batısındaki bölgelerde geniş çaplı arama ve tarama operasyonları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sudan ordusu, operasyonların çeşitli cephelerde kararlılıkla sürdürüldüğünü ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ile sivillerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgedeki operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar Nisan 2023'ten bu yana devam ediyor.

Kaynak: AA
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