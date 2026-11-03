Sudan ordusu, Mavi Nil'de HDK saldırılarını püskürtüp ağır kayıp verdirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Sudan ordusu, Mavi Nil'de HDK saldırılarını püskürtüp ağır kayıp verdirdiğini duyurdu

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Sudan ordusunun 4. Piyade Tümeni, Mavi Nil bölgesindeki Bakori ve Sali'ye düzenlenen HDK ve SPLM-N saldırılarının püskürtüldüğünü ve karşı tarafa ağır kayıplar verdirildiğini öne sürdü. Açıklamada ölü ve yaralı sayısı paylaşılmazken HDK'den henüz bir açıklama yapılmadı.

HARTUM/ Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiklerinin düzenlediği saldırıları püskürttüğünü, karşı tarafa ağır kayıplar verdirdiğini duyurdu.

Sudan ordusunun 4. Piyade Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) güçlerinin, Mavi Nil bölgesindeki Geysan'a bağlı Bakori ve Kurmuk'a bağlı Sali bölgelerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ordu birlikleri ve destek güçlerinin saldırıları püskürterek karşı tarafın askeri mevzilere ilerlemesini engellediği kaydedildi.

Çatışmalarda HDK ve müttefiklerinin personel ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği öne sürülen açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HDK'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral İsmail et-Tayyib Hüseyin, birliklerinin Mavi Nil bölgesindeki yerleşim yerlerini korumayı ve HDK ile müttefiklerine karşı askeri operasyonları sürdüreceğini belirtti.

Mavi Nil bölgesindeki çatışmalar

Mavi Nil bölgesinde son haftalarda Sudan ordusu ile HDK ve SPLM-N güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.

Sudan makamları, 22 Ekim'de HDK ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Bakori bölgesinin yeniden kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Mavi Nil bölgesinin merkezi Damazin'in yaklaşık 70 kilometre güneydoğusunda bulunan Bakori'de, Sudan ordusunun 4. Piyade Tümenine bağlı 13. Piyade Tugayının askeri üssü bulunuyor.

Etiyopya sınırına yakın Sali bölgesinde de ekim ayında taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı bulunan Mavi Nil bölgesi, stratejik konumu nedeniyle son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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