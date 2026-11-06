Sudan ordusu son 2 ayda 180'den fazla İHA tespit etti, bazıları hedefe ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sudan ordusu son 2 ayda 180'den fazla İHA tespit etti, bazıları hedefe ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sudan ordusu son 2 ayda 180'den fazla İHA'nın hareketini takip etti; çoğu etkisiz hale getirilse de bazıları hedefine ulaştı. Son 7 günde 19'dan fazla elektrik tesisi ve 6 pazar vuruldu; BM yetkilisi Brown saldırıların milyonlarca sivil için doğrudan tehdit olduğunu söyledi.

Sudan ordusunun son 2 ayda 180'den fazla insansız hava aracı (İHA) tespit ettiği, ülkede devam eden çatışmalarda enerji tesisleri ve sivil altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştığı bildirildi.

Sudan Tribune internet sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ordunun hava savunma birimleri, son 2 ayda 180'den fazla İHA'nın hareketini takip etti.

Kaynak, İHA'ların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak bazılarının hedeflerine ulaştığını belirtti.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, son dönemde İHA saldırılarının öne çıktığı aktarıldı.

Son 7 günde ülkenin farklı eyaletlerinde 19'dan fazla elektrik tesisinin saldırılara hedef olduğu, bunlar arasında başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde bulunan El-Merhiyat elektrik tesisinin de yer aldığı belirtildi.

Aynı dönemde, aralarında Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'daki pazarın da bulunduğu 6 pazar yerinin bombalandığı kaydedildi.

HDK'nin ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde bulunan Ed-Debbe, Merve, Atbara, El-Fav ve El-Cuneyd'deki elektrik üretim ve dağıtım tesislerini hedef aldığı ifade edildi.

Sudan ordusunun ise HDK'nin ikmal hatlarını kesmek amacıyla karargahlarını ve askeri birliklerinin hareketlerini hedef aldığı belirtildi.

BM'den altyapıya yönelik saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, yaptığı açıklamada, enerji ve yakıt tesislerine yönelik saldırıların milyonlarca sivil için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Elektrik ve yakıt tesislerinin tekrar tekrar hedef alınmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını vurgulayan Brown, saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Brown, BM üyesi ülkelere gerilimin azaltılması ve silah sevkiyatının durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
GüncelSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:11:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Sudan ordusu son 2 ayda 180'den fazla İHA tespit etti, bazıları hedefe ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android