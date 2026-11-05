Sudan ordusu ve Ortak Güç, Kuzey Kurdufan'da Kazgeil ve Abu Qaoud'u HDK'den geri aldı

Sudan ordusu ile orduya destek veren Silahlı Mücadele Hareketleri Ortak Gücü, Kuzey Kurdufan eyaletindeki Kazgeil ve Abu Qaoud bölgelerinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) geri alındığını duyurdu.

Silahlı Mücadele Hareketleri Ortak Gücü Sözcüsü Binbaşı Mütevekkil Ali Vekil Abuja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDK ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından söz konusu bölgelerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Geri alınan bölgelerin Kazgeil ve Abu Qaoud ile çevresindeki yerleşim yerleri olduğunu belirten Abuja, birliklerin sahadaki ilerleyişinin devam ettiğini söyledi.

Abuja, bölgede kalan HDK unsurlarına yönelik operasyonların sürdüğünü dile getirerek, bu operasyonların kontrol alanını genişletmeyi ve geri alınan bölgeler ile askeri güzergahların güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El-Ubeyyid'in güneyinde yer alan Kazgeil'in stratejik önem taşıdığı, Abu Qaoud'un ise kentin batısında bulunduğu belirtiliyor.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken ülkede ciddi insani kriz yaşanıyor.