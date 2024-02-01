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Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı: İsyan bastırılana kadar siyasi süreç gerçekleşmeyecek - Son Dakika
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Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı: İsyan bastırılana kadar siyasi süreç gerçekleşmeyecek

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı: İsyan bastırılana kadar siyasi süreç gerçekleşmeyecek

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Abdulfettah El-Burhan, ülkede hiçbir siyasi sürecin gerçekleşemeyeceğini ve isyanın bastırılması gerektiğini söyledi. El-Burhan, ordunun isyanı sona erdirme ve halkın evlerine dönmesine olanak sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana çatışmalara sahne olurken, binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

01.02.2024 10:37
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HARTUM, 1 Şubat (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) Genel Komutanı Abdulfettah El-Burhan, "isyan bastırılana kadar" Sudan'da hiçbir siyasi sürecin gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Geçici Egemenlik Konseyi'ne de başkanlık eden El-Burhan, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü ülkenin orta kesiminde yer alan Sennar kentindeki Mavi Nil askeri üssünde subay ve askerlere hitap ederken yaptı.

Ordunun "isyanı" sona erdirme ve halkın evlerine dönmesine olanak sağlama konusundaki kararlılığını dile getiren El-Burhan, "zafer emarelerinin ortaya çıkmaya başladığını" da sözlerine ekledi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi geçen hafta yaptığı açıklamada, çatışmaların başlamasından bu yana 13.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 milyonu aşkın kişinin de yerinden edildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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