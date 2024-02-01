Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı: İsyan bastırılana kadar siyasi süreç gerçekleşmeyecek

HARTUM, 1 Şubat (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) Genel Komutanı Abdulfettah El-Burhan, "isyan bastırılana kadar" Sudan'da hiçbir siyasi sürecin gerçekleşemeyeceğini söyledi.
Geçici Egemenlik Konseyi'ne de başkanlık eden El-Burhan, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü ülkenin orta kesiminde yer alan Sennar kentindeki Mavi Nil askeri üssünde subay ve askerlere hitap ederken yaptı.
Ordunun "isyanı" sona erdirme ve halkın evlerine dönmesine olanak sağlama konusundaki kararlılığını dile getiren El-Burhan, "zafer emarelerinin ortaya çıkmaya başladığını" da sözlerine ekledi.
Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi geçen hafta yaptığı açıklamada, çatışmaların başlamasından bu yana 13.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 milyonu aşkın kişinin de yerinden edildiğini duyurdu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı: İsyan bastırılana kadar siyasi süreç gerçekleşmeyecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?