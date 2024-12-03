Sudan ve Mısır Arasında Destek Mektubu - Son Dakika
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Sudan ve Mısır Arasında Destek Mektubu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan'a destek ve dayanışma mektubu iletti, ilişkiler güçleniyor.

03.12.2024 20:17
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den iki ülke arasındaki ilişkiler ve Mısır'ın Sudan'a "destek ve dayanışmasına" ilişkin mektup aldığı bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yi kabul etti.

Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Mısır'ın Sudan ile "destek ve dayanışmasına" ilişkin mektubu Burhan'a iletti.

Görüşmeye katılan Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Mısırlı mevkidaşı ve beraberindeki heyetin ziyaretinin "tarihi ve önemli bir zamana denk geldiğini" söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Burhan ile yaptığı görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı'nın Sudanlı kardeşlerine mümkün olan her türlü desteğin sağlanması yönündeki talimatının görüşüldüğünü dile getirdi.

Sudan ve Mısır liderlerinin, bölgesel ve uluslararası platformlarda koordinasyon başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren tüm dosyalara ilişkin istişareyi yoğunlaştırma yönünde ortak bir iradeleri olduğuna dikkati çeken Abdulati, Sudan'ın Afrika Birliği'ndeki üyeliğini ve etkinliğini yeniden kazanması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Abdulati, su güvenliği meselesiyle ilgili olarak iki ülke arasındaki istişarelerin devam ettiğini ve bu konunun Mısır ve Sudan için varoluşsal bir mesele olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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