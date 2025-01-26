Sudani ve Leahy DAEŞ'le Mücadeleyi Gündeme Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudani ve Leahy DAEŞ'le Mücadeleyi Gündeme Aldı

Geniş Video İzle

Irak Başbakanı Sudani, DAEŞ'e karşı mücadeledeki iş birliğini görüşmek üzere General Leahy ile bir araya geldi.

26.01.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Irak Başbakanı Sudani, Uluslararası Koalisyon Komutanı Leahy ile DAEŞ'le mücadeleyi görüştü

BAĞDAT - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele eden Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı General Kevin Leahy ile bir araya gelerek, bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele eden Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı General Kevin Leahy ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun gözden geçirildiği görüşmede, Irak güvenlik güçleri ile koalisyon danışmanları arasında terör örgütü DAeŞ'in geride kalan unsurlarının takibi konusunda devam eden iş birliği ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Irak'ın terör örgütlerini sona erdirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Irak Başbakan Sudani, "Terör grupları artık yerleşim alanlarıyla hiçbir temasa sahip değil" dedi. Irak Başbakanı son iki yılda ülke sınırlarının kontrol altına alınması ve terör gruplarının geçiş yollarının engellenmesi konusunda büyük başarı kaydettiklerini vurguladı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin Irak ile ortak programlarının devamına vurgu yapıldığı görüşmede, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birimleriyle ulaştığı kontrol ve güvenlik seviyeleri, her güvenlik operasyonu ile eş zamanlı olarak yürütülen istihbarat faaliyetleri ve sınır ötesi herhangi bir suç veya terör faaliyeti takibi konusundaki gelişmiş kapasite de ele alındı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudani ve Leahy DAEŞ'le Mücadeleyi Gündeme Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:53:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sudani ve Leahy DAEŞ'le Mücadeleyi Gündeme Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.