Sude Günay, Troas mirasını dijital oyuna taşımak için kazıya katıldı

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çizgi Film ve Animasyon Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencisi Sude Günay, Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nin kültürel mirasını bilimsel veriler ışığında dijital oyun tasarımına aktarmayı amaçlayan tez çalışması yürütüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Taş Alicenap ile Alexandria Troas kazısı mimarlık ekibi üyesi, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Özten Anay danışmanlığında yürütülen çalışma, çizgi film ve animasyon, arkeoloji ve mimarlık disiplinlerini bir araya getiriyor.

Araştırmada, antik kentin tarihsel ve mimari özelliklerinin yerinde incelenmesiyle elde edilen verilerin dijital oyun tasarımına bilimsel temellere dayalı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Antik kentte saha araştırması yapıldı

Tez çalışması kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülen Alexandria Troas arkeolojik kazı çalışmalarına davet edilen Günay, antik kentteki yaz dönemi kazı çalışmalarına katıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe tarafından gerçekleştirilen alan tanıtımında Günay, antik kentin tarihi ve arkeolojik özellikleri hakkında bilgi aldı.

Helenistik ve Roma dönemlerine ait mimari kalıntıları yerinde inceleyen Günay, kazı ekibiyle bir araya gelerek araştırmasına yönelik gözlem ve incelemelerde bulundu.

Tasarım süreci bilimsel verilerle destekleniyor

Araştırma kapsamında saha, ayrıntılı fotoğraflarla belgelendi, gözlem notları tutuldu ve ses kayıtları alındı.

Elde edilen veriler ile arkeoloji ve mimarlık alanlarındaki uzmanların görüşleri, antik kentin kültürel miras unsurlarının dijital oyun ortamında tarihsel ve görsel gerçekliğe uygun biçimde temsil edilmesine katkı sağlıyor.

Günay, kültürel mirasın dijital ortama aktarılmasında bilimsel verilerin ve uzman görüşlerinin tasarım sürecinin niteliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Saha çalışmasının teorik bilgileri somutlaştırdığını ifade eden Günay, araştırmaya sağladıkları katkı ve destek dolayısıyla Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe'ye ve kazı ekibine teşekkür etti.

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor

Anadolu Üniversitesinin toplumsal katkı politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla örtüşen araştırma, akademik bilgiyle uygulamayı bir araya getirerek kültürel mirasın dijital ortamda yaşatılmasına yönelik bir örnek oluşturuyor.

Çalışmayla tarihi değerlerin bilimsel doğrular temelinde geliştirilen dijital oyunlar aracılığıyla özellikle genç kuşaklara daha etkili ve ilgi çekici biçimde aktarılması hedefleniyor.

Araştırmanın, kültürel mirasa yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.