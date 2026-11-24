SUİFENHE, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni ağının doğu koridorunda kritik öneme sahip olan Suifenhe Demiryolu Limanı, 2018'de faaliyete geçmesinden bu yana 5.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferine ev sahipliği yaptı.