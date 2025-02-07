Şair Şükrü Erbaş, Güroymak Anadolu Lisesince düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza programına öğrenciler ilgi gösterdi.
Etkinlikte şiirler seslendiren Erbaş, edebiyat ve sanat konularında öğrencilerle sohbet etti, anılarını paylaştı.
Erbaş okuduğu şiirlerin ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.
Programa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Şükrü Erbaş'tan Öğrencilere Şiir ve Anılar - Son Dakika
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