Muratpaşa'da "Sulak Alanlar İçin Doğa Temelli Çözümler" Anlatıldı

26.02.2026 11:27  Güncelleme: 12:19
Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği seminerde sulak alanların tehditleri ve doğa temelli çözüm önerileri ele alındı. Katılımcılar, ekosistem hizmetleri ve sulak alanların korunması konularında bilgi aldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) gerçekleştirilen "Sulak Alanlar İçin Doğa Temelli Çözümler" semineri, sivil toplum kuruluşları ve uzmanları bir araya getirdi. Seminerde, sulak alanların karşı karşıya olduğu tehditler, tehditlere karşı korunma yolları ve doğa temelli çözüm önerileri ele alındı.

Doğa Araştırmaları Derneği (DAD) tarafından DIMFE fon desteği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Balıkdamı Sulak Alanı'nda Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su" projesi kapsamında düzenlenen "Sulak Alanlar İçin Doğa Temelli Çözümler" başlıklı seminer; Doğaya Güç Kat Ağı (DGK) iş birliğiyle ve ağ üyesi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerde, sulak alanların sağladığı ekosistem hizmetleri ve uluslararası koruma standartları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılara, sulak alanların iklim dengesi, biyolojik çeşitlilik ve su yönetimi açısından taşıdığı kritik role ilişkin bilgi verildi.

Ayrıca kuraklık, yanlış arazi kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi tehditler ele alındı. Bu tehditlere karşı geliştirilebilecek doğa temelli çözümler ve restorasyon fırsatları değerlendirildi. Yerel sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk ve lobi faaliyetlerindeki kritik rolüne dikkat çekilerek, katılımcı süreçlerin önemi vurgulandı.

Muratpaşa'da "Sulak Alanlar İçin Doğa Temelli Çözümler" Anlatıldı
