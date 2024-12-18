Süleyman Şah Türbesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(SURİYE) - Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından 2015 yılında IŞİD tehdidi nedeniyle Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun eski yeri olan Karakozak köyüne yeniden nakledileceği ihtimali üzerine türbede güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından Türkiye'nin kendi sınırları dışında egemenlik hakkına sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Kobani kentine bağlı Eşme köyü sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun yeniden eski yerine nakledileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir soru üzerine geçtiğimiz günlerde, "Türbenin Karakozak köyündeki eski yerine taşınıp taşınmaması konusu sahadaki duruma göre daha sonra değerlendirilir" ifadesini kullanmıştı.

Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolu, 2015 yılında IŞİD tehdidi nedeniyle Eşme köyüne taşınmıştı. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Münbiç'te gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Süleyman Şah Türbesi'nin daha önce bulunduğu Karakozak köyünün terörden temizlendiğinin belirtilmesi üzerine türbenin ve karakolun yeniden Karakozak köyüne taşınabileceği belirtiliyor.

Bu ihtimaler değerlendirilirken, ANKA Haber Ajansı Süleyman Şah Türbesi ile Süleyman Şah Saygı Karakolu'nda güvenlik önlemlerinin artırıldığını görüntüledi. Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede bulunan türbenin yer aldığı alanın etrafında tankların konuşlandırıldığı görüldü.