Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... - Son Dakika
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Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fon skandalına adı karışan isimlere sert tepki gösterdi. Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin gecesinde konuşan Soylu, "Kim yanlış yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin İstanbul’da düzenlenen programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, konuşmasında kamuoyunda tartışılan fon vurgununa ve adı skandala karışan isimlere yönelik net mesajlar verdi.

"İÇİMİZDE KİM YANLIŞ YAPARSA DIŞARI ÇIKAR"

Açıklamasında doğrudan isim vermeden skandala karışan kişileri eleştiren Soylu, "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava alimallah devam eder. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz" dedi. 

"BU DAVA İÇİN İNSANLAR ASILDI, 15 TEMMUZ'DA ŞEHİTLER OLDU"

Davanın büyük bedeller ödenerek bugünlere geldiğini dile getiren eski İçişleri Bakanı, geçmişte yaşanan mağduriyetleri ve mücadeleleri hatırlattı: "Bu dava için insanlar asıldı. Bu dava için 15 Temmuz'da şehitler oldu. Bu dava için insanlar hapse girdiler. Bu dava için insanlar gözü yaşlı, üniversitelerin önüne geldiler; 'Ben çocuğumu okutamayacağım' dediler. Bu dava için evet, başına başörtüsünü takan kadınlar; oğlu üsteğmen oldu, oğlu albay oldu, oğlu paşa oldu, askeriyeden içeri giremedi."

"MİLLETİMİZE YANLIŞ YAPAMAYIZ"

Türkiye’nin geldiği noktaya şükrettiklerini ve milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün herkesin kendini ifade ettiği Türkiye için Allah'ımıza şükür olsun. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir."

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