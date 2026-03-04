Süleymaniye'de İHA Saldırısı: Vali Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleymaniye'de İHA Saldırısı: Vali Uyardı

04.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymaniye'de eski BM binasına İHA ile saldırı düzenlendi, can kaybı yok. Vali, gidişatı endişe verici buldu.

(ANKARA) - Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde, eski bir Birleşmiş Milletler (BM) binasının bulunduğu bölgeye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirilirken; Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı güvenlik birimleri, Riaye bölgesindeki eski BM binasına yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırının halk arasında panik yarattığı, ancak ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından binada yangın çıktığı ve yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, halkı saldırının yaşandığı bölgeye gitmemeleri konusunda uyardı. Kürtlerin bu çatışmaya dahil edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebubekir, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymaniye'de İHA Saldırısı: Vali Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:14:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Süleymaniye'de İHA Saldırısı: Vali Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.