Süleymaniye'de İHA Saldırısı: Vali Uyardı

(ANKARA) - Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde, eski bir Birleşmiş Milletler (BM) binasının bulunduğu bölgeye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirilirken; Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı güvenlik birimleri, Riaye bölgesindeki eski BM binasına yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırının halk arasında panik yarattığı, ancak ölü ya da yaralı bulunmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından binada yangın çıktığı ve yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, halkı saldırının yaşandığı bölgeye gitmemeleri konusunda uyardı. Kürtlerin bu çatışmaya dahil edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebubekir, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" ifadesini kullandı.