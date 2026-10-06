Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Çiftlikönü'ndeki yeni hizmet binasını inceledi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Çiftlikönü'ndeki yeni hizmet binasını inceledi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Çiftlikönü\'ndeki yeni hizmet binasını inceledi
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çiftlikönü Mahallesi'nde yapımı süren yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu ve Kış Okulları kurslarını ziyaret etti. Nallar ayrıca Çiftlikönü'ndeki esnafı ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray ile Cüneyt Özvardarlı'yı makamında kabul etti.

Kaymakam Tunçer, Zeray ve Özvardarlı ile bir süre görüşerek eğitim faaliyetleri ve kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Nallar, incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çiftlikönü Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Nallar, eski otogar alanında hayata geçirilmesi planlanan yeni hizmet binasındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Kış Okulları kapsamında düzenlenen kursları ziyaret eden Nallar, öğrenciler ve kurs eğitmenleriyle görüştü.

Çiftlikönü Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Nallar, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Nallar, belediye ekiplerinin ilçenin mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Volkan NallarEğitimGüncelSon Dakika

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