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Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu Eser Sergisi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu Eser Sergisi

Süleymanpaşa Belediyesi, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılan öğrencilerin yaptığı eserleri sergiledi. Çini sanatçısı ve eğitmeni Serenat Tanaçan'dan eğitim alan öğrenciler, uzun bir eğitim sürecinin ardından birçok eser ortaya çıkardı. Sergi, Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulu Eser Sergisi
13.01.2024 - 10:11,
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Süleymanpaşa Belediyesi'nde, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserler sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, belediye şehrin sanat yaşamına farklı etkinliklerle katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çini sanatçısı ve eğitmeni Serenat Tanaçan'dan eğitim alan öğrenciler, uzun eğitim sürecinin ardından ortaya bir çok eser çıkarttı.

Eserler, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA
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