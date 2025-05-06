Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Vekili Serkan Eriş başkanlığında yapıldı.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eriş'in, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.
Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Ayrıca nisan ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.
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