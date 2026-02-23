Süleymanpaşa\'da Halk Sofraları Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Karadeniz Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Üniversite öğrencilerden ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Öğrencileri makamında kabul eden Aksoy, bakanlığın desteklerini, kentin tarımını, sürdürülebilir üretim çalışmaları, yürütülen projeler ve genç ziraat mühendislerinin sektördeki rolü hakkında sohbet etti.

Aksoy, öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

Nallar, çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmayı kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.