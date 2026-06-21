Süleymanpaşa'da Konteyner Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Konteyner Temizlik Çalışmaları

21.06.2026 10:45
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Süleymanpaşa Belediyesi, halk sağlığı için çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, kent genelindeki çöp konteynerlerinde düzenli olarak yıkama, dezenfekte ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması amacıyla konteynerler belirli periyotlarla temizleniyor.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte oluşabilecek kötü koku, bakteri ve haşere sorunlarının önüne geçmek amacıyla konteynerler özel dezenfektanlarla yıkanıyor.

-Veliköy Mahallesi Hürriyet Meydanı çalışmaları

Çerkezköy Belediyesi tarafından Veliköy Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Hürriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje kapsamında yeşil alan düzenlemeleri, oturma ve dinlenme alanları, çocuk oyun grupları ile çeşitli sosyal donatı alanları oluşturulacak.

Bölgenin, vatandaşların günün her saatinde kullanabileceği bir buluşma ve yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor.

-Üreticilere bilgilendirme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da Konteyner Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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