Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, H.U isimli şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Muratlı ilçesinde yapılan aramada ise iş yerlerinde ve evinde 6 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

13.02.2024 09:23  Güncelleme: 09:23
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Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.U'yu durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Muratlı'da makaron ele geçirildi

Muratlı ilçesinde iş yerleri ve evde 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Muradiye Mahallesi'nde H.K'nin iş yerlerinde ve evinde arama yaptı.

Aramada 6 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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