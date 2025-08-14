Süleymanpaşa'da Yol Yapım Çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı açıklamada, yol yapım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Nallar, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla ilçemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Tekirdağ'da hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalıklarla mücadelede en önemli tedbirlerin başında aşılamanın geldiği belirtildi.

Aşılama çalışmaları ile sağlıklı sürüler oluşturulması hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Veteriner hekimlerimiz, tekniker ve teknisyen ekiplerimizle 7 gün 24 saat sahada görev yapmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmasıdır." denildi.