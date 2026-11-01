Süleymanpaşa, Şarköy ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Süleymanpaşa, Şarköy ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı

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Süleymanpaşa'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı. Şarköy'de 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap, Çerkezköy'de ise bir otomobilde uyuşturucu bulundu; Şarköy'deki 3 şüpheli ile Çerkezköy'deki otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Şarköy ilçesinde 3 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine üç kişiyi durdurdu.

Üst aramalarında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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