Süloğlu\'nda Bilgilendirme Faaliyetleri

Süloğlu'nda jandarma ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında, Süloğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri Edirne OSB'deki bir firmayı ziyaret etti.

Ziyarette firma yetkilileri ve çalışanlara iş kazaları ve iş güvenliği ile aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme yapıldı, 15 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a ziyaret

Keşan Genç Ordu Spor Kulübü Başkanı İbrahim Uygun ve Başkan Yardımcısı Fatih Uygun, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kulüp yöneticileri, Özcan'a forma hediye etti.

Özcan, spora ve gençlere verdikleri emek için kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Meriç'te bilgilendirme yapıldı

Meriç Devlet Hastanesi hemşirelerince Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bilgilendirme yapıldı.

Merkezde düzenlenen programda menopoz döneminde fiziksel aktivite, ruh sağlığı ve sağlıklı beslenme, rahim ağzı kanseri, tütün bağımlılığı, kadına yönelik şiddet ve teknoloji bağımlılığı konularında kursiyerlere bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Canan Sezer, Uzunköprü Çağdaş Kadınlar Girişim Üretim Kooperatifini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Uzunköprü Çağdaş Kadınlar Girişim Üretim Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmaları inceleyen Canan Sezer, üretim süreçleri ve hazırlanan ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kooperatif üyeleriyle bir süre sohbet eden Sezer, kadın girişimciliğinin ve yerel üretimin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Canan Sezer, Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Uzunköprü'de bulunan 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette merkez sakinleriyle bir süre sohbet eden Sezer, yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sezer, büyüklerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.