Sultan Sazlığı Yangınına Tepki - Son Dakika
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Sultan Sazlığı Yangınına Tepki

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Ziraat Mühendisleri Odsı Başkanı, sazlıkların yakılmasının doğaya zararlı olduğunu belirtti.

15.01.2025 13:44
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Sultan Sazlığı temizlenmek için yakılıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek:

"Sazlıkların yakılmasının bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha da bollaştıracağı yönünde yanlış bir inanış var"

KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bulunan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangının ardından açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, "Sazlıkların yakılmasının bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha da bollaştıracağı yönünde yanlış bir inanış var" dedi.

Yangınların kontrollü de olsa bir afet olduğunu, doğaya ve bitkiye de faydası olmayacağını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, "Bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Şöyle söyleyeyim sazlıkların yakılmasının o sazlıkların bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha bollaştıracağı diye bir yanlış bir inanışa sahip vatandaşımız. Böyle bir şey söz konusu değil. Yangın demek afet demektir. Yangının ve afetin hiçbir zaman doğaya ve çevreye de faydası yoktur. İnsanlığa da faydası yoktur. Şöyle söyleyebilirim bu sazlıkları vatandaşların yakma nedenlerinden esas olarak söyleyecek olursak nedenleri bir sonraki yılın mahsulünü daha iyi hasat edebilmek için o alanı temizleme maksatlı yaptıklarını düşünmekteyim. Yalnız bu yanlış bir uygulama, yanlış bir şey. Çünkü o sazlıkların yakılışıyla birlikte oradaki doğal hayatın yok olması, oradaki sazlıkların içerisinde yaşayan hayvanların yok olması söz konusu. Bitkiye de faydasından çok zararı söz konusudur. Bence bu sazlıkların yakılmaması, kontrollü dahi olsa kontrollü bir yangın dahi olsa yapılmaması gerekmektedir zirai anlamda" dedi.

Gürek, yakmanın çözüm olmadığını ve bunun yerine hasat sonrası kalan ürünlerin toplanıp değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bunun bence çözüm noktası oradaki sazlıkta hasat edildikten sonra arta kalan ürünlerin çeşitli ekipmanlarla toplanarak değerlendirilmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani bu arta kalan ürünler dediğimiz yapraklar, sazlıkların kalıntıları sanayide de kullanılıyor. Yani kağıt sanayinde de kullanılıyor. Bunları toplayacak ekipmanlar, hasat makinaları geliştirilebilir. Onlarla toplanıp bu şekilde de ekonomiye de bir katkı vereceği düşüncesindeyim bir ziraat mühendisi olarak" ifadelerini kullandı.

Sultan Sazlığı Yangınına Tepki
Kaynak: İHA

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