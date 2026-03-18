Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanahmet'te Yankesicilik: 2 Kadın Suçüstü Yakalandı

18.03.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te yankesicilik yapan 2 kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Fatih'te, Sultanahmet Meydanı'nda yankesicilik yapan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta Sultanahmet Meydanı'nda şüpheli iki kadının, bir kişinin dalgınlığından faydalanarak çantasını örtüp el çabukluğuyla bir miktar para çaldığını tespit etti.

Ekipler, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheliler G.T. (26) ve S.Ç'yi (30) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, K.U'nun çantasından çaldıkları 8 bin 400 lira bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "yankesicilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yankesicilik anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 12:09:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.