Sultanbeyli'de Annelere Uyuşturucu Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Annelere Uyuşturucu Semineri Düzenlendi

Sultanbeyli'de 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında düzenlenen seminerde narkotik polisleri, anneleri uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirdi. Muhtar Hatice Türkeri, annelerin bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

01.11.2024 20:30
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Sultanbeyli'de Annelere "Uyuşturucu" Semineri

Sultanbeyli'de "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Etkinliği

Sultanbeyli'de Narkotik Ekipleri Annelere Seminer Verdi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de narkotik polisleri "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu semineri düzenlendi.

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde 31 Ekim tarihinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" etkinliği düzenlendi. Mecidiye Mahallesi Muhtarı Hatice Türkeri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, programa katılan anneleri uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirdi. Muhtar Türkeri, seminerde polislerle birlikte katılımcılara broşür dağıttı.

"Gencecik evlatlarımız uyuşturucuya kurban gidiyor"

Mecidiye Mahalle Muhtarı Hatice Türkeri, yaptığı açıklamada, organizasyonun Sultanbeyli'de örnek olmasını amaçladıklarını belirterek, "Mahallemizde yaşanan olaylardan haberdarız. Gencecik evlatlarımız uyuşturucuya kurban gidiyor. Parklarda, okul yollarında uyuşturucu kullanılıyor. Bizim amacımız, polislerimizle birlikte el ele verip bunu en aza indirebilecek kadar mücadele vermek." dedi. Türkeri, Sultanbeyli Emniyet Müdürü Zafer Mete ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Programa katılan Sultanbeyli Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Ayşe Duran da şunları söyledi; "Kadınlarımızın dayanışmasına destek olmak ve çocuklarımızı uyuşturucu madde kullanımından korumak amacıyla geldik. Annelere yönelik bu projeyi çok değerli buluyoruz. Çocuklarımızın yanındayız; kadınlarımızı destekliyoruz. Emniyet mensuplarımıza ve muhtarımıza teşekkür ederiz."

"En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve mevcut bulgular, annelerin feraseti ve evlatlarına olan sonsuz sevgisinin madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve özel bir önem atfedilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu çerçevede, 23 Ekim 2020 tarihinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi başlatıldı. Projenin hedef kitlesi, anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsıyor.

Proje kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar; eğitim verilecek annelerin belirlenmesi, eğitim yapılacak fiziki ortamın hazırlanması, gerekli lojistik desteğin (bütçe, araç, ekipman, tanıtıcı materyallerin hazırlanması, ulaşım, ağırlama vb.) sağlanması konularını takip ediyor. Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimine katılacak anneler; belediyeler, muhtarlar, halk eğitim merkezleri, STK'lar, din görevlileri ve okul aile birlikleriyle koordine kurularak belirleniyor.

Kaynak: İHA

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