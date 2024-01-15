Sultanbeyli\'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı

Eski aşıklar Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? İlk ağızdan cevap geldi

SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.