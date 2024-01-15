Sultanbeyli\'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı

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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
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