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Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki barakada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

15.01.2024 - 09:14,  Güncelleme: 09:15
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SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli\'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten iş yerinin yanındaki barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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