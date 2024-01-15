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Sultanbeyli'de İşçi Konteynerinde Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de İşçi Konteynerinde Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli\'de İşçi Konteynerinde Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı
15.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:49
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SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta bulunan çelik yapı malzemeleri üreten bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabah saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede 3 işçinin hayatını kaybettiği 2 işçinin ise yaralandığı öğrenildi. 3 kişinin öldüğü yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde işçilerin kaldığı konteynerin bir anda parladığı ve alev alev yanmaya başladığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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