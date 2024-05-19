Sultanbeyli'de Kardeşler Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kardeşler Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli\'de Kardeşler Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de, eşinin kardeşleri tarafından bıçaklanan H.B. adlı kişi hayatını kaybetti. Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, H.B. ile kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve H.B. bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan H.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler M.Ç. ve A.Ç. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

19.05.2024 19:07
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Sultanbeyli'de, eşinin kardeşleri tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yolda yürüyen H.B, o sırada araçla yanına gelen eşinin kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavga dönüşmesiyle H.B, şüpheliler tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan H.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, M.Ç. ve A.Ç'yi kısa sürede yakalarken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kavga, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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