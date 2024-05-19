Sultanbeyli\'de Kardeşler Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Sultanbeyli'de, eşinin kardeşleri tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yolda yürüyen H.B, o sırada araçla yanına gelen eşinin kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavga dönüşmesiyle H.B, şüpheliler tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan H.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, M.Ç. ve A.Ç'yi kısa sürede yakalarken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.