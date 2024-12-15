Sultanbeyli'de Otomobil Su Kanalına Düştü

Sultanbeyli'de su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde seyreden O.Ç. idaresindeki 34 FBJ 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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