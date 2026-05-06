Sultanbeyli'de Sahte Altın Atölyesine Baskın

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, Sultanbeyli'de sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ile altın üretimde kullanılan makineler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Döviz ve altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan 'kalpazanlar'a yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Sultanbeyli'de sahte altın üretimi için bir atölye kullanıldığı tespit edildi.

Bu sabah düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte ve ayarı düşürülmüş olduğu değerlendirilen 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 adet gram altın, 1 adet 50 gram altın, 3 adet 10 gram altın, 3 adet 5 gram altın, 30 adet altın zincir, 5 adet altın bilezik, 6 adet burma bilezik, 2 adet kelepçe bilezik, 14 adet altın bileklik, 4 adet ata lira, 1 adet reşat altın, 2 adet tam altın, 6 adet altın kolye ve kolye ucu, 3 adet altın küpe, 2 adet altın künye, 1 adet altın yüzük, 1 adet çeyrek altın ile 2 adet 1 kilogram külçe gümüş ele geçirildi. Ayrıca altın ve gümüş üretiminde kullanıldığı değerlendirilen rodaj makinesi, cila makinesi, mum makinesi, yıkama makinesi, freze delme makinesi, pırlanta dedektörü, punta makinesi, hassas terazi ve yüzük büyütme makinesine de el konuldu.