Sultanbeyli'de Sahte Altın Atölyesine Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultanbeyli'de Sahte Altın Atölyesine Baskın

06.05.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte altın üreten atölyeye operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı.

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, Sultanbeyli'de sahte altın üretimi yapılan bir atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ile altın üretimde kullanılan makineler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Döviz ve altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan 'kalpazanlar'a yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Sultanbeyli'de sahte altın üretimi için bir atölye kullanıldığı tespit edildi.

Bu sabah düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte ve ayarı düşürülmüş olduğu değerlendirilen 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 adet gram altın, 1 adet 50 gram altın, 3 adet 10 gram altın, 3 adet 5 gram altın, 30 adet altın zincir, 5 adet altın bilezik, 6 adet burma bilezik, 2 adet kelepçe bilezik, 14 adet altın bileklik, 4 adet ata lira, 1 adet reşat altın, 2 adet tam altın, 6 adet altın kolye ve kolye ucu, 3 adet altın küpe, 2 adet altın künye, 1 adet altın yüzük, 1 adet çeyrek altın ile 2 adet 1 kilogram külçe gümüş ele geçirildi. Ayrıca altın ve gümüş üretiminde kullanıldığı değerlendirilen rodaj makinesi, cila makinesi, mum makinesi, yıkama makinesi, freze delme makinesi, pırlanta dedektörü, punta makinesi, hassas terazi ve yüzük büyütme makinesine de el konuldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Sahte Altın Atölyesine Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:45:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Sahte Altın Atölyesine Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.