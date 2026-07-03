Sultanbeyli Tiyatro Akademisi Sezonu Kapattı

Sultanbeyli Belediyesi İnsan ve Şehir Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Tiyatro Akademisi, toplumsal değerleri ve aile yapısını merkeze alan çalışmalarıyla sezonun sonuna geldi.

Akademi, 2025-2026 eğitim döneminin kapanışını "Kan Yine O Kandır" adlı tiyatro oyununun prömiyeriyle gerçekleştirdi.

Aydos Kalesi'nin fetih sürecinden ilham alan oyun, tarihsel olayları aile bağları ve toplumsal değerlerle harmanlayan mizahi anlatımıyla izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

"Oyuna hazırlık süreci her üretim aşamasında olduğu gibi sancılıydı"

Yıl sonu oyununun hazırlık süreci ve genç yeteneklerin sergilediği gelişim hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan akademi eğitmeni ve yönetmeni Recep Çavdar, aidiyet duygusunun önemine dikkati çekerek, "Biz oyunun yazım sürecinde 'Vatana aidiyet ailede başlar' sloganıyla yola çıktık." dedi.

Sezon boyunca yoğun bir emek harcadıklarını belirten Çavdar, öğrencilerin sergilediği gelişimi görmenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Çavdar, üretim süreçlerinin doğası gereği sürecin zorlu geçtiğini aktararak, "Oyuna hazırlık süreci her üretim aşamasında olduğu gibi sancılıydı. Zaten bütün doğumlar sancılıdır ama bu sancılı sürecin sonunda emeklerimizin karşılığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Genel olarak bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da çok verimli bir sezon geride kaldı diyebilirim." diye konuştu.

Küresel politikaların genç nesil üzerinde "yersizlik, yurtsuzluk ve aidiyetsizlik" problemi oluşturduğunu ve bunun henüz tam olarak idrak edilmediğini dile getiren Çavdar, oyunun ana temasını ve seyirciye aktarmak istedikleri mesaja dair şunları kaydetti:

"Ait olma durumu esasında çok mühim bir konu ve insani bir ihtiyaç. Yokluğu büyük bir boşluk ama yeni jenerasyonun bununla henüz yüzleşmediğini düşünüyorum. Yüzleştikleri vakit geride mutsuz, amaçsız bir hayat bakiyesi kalacak onlara ve çok geç olacak. Bugün hedonist yaklaşımlar onları tatmin ediyor gibi görünse de esasında susadıkça denizden tuzlu su içen bir insanın susuzluğunun artmasına benziyor. Bu sürecin sonu insanın susuzluktan çatlamasıdır ve büyük bir mutsuzluktur. Bu durum, bencilce yaşanmayan bir hayat ve en yakınından başlayarak gayrısına dokunan iyilik ve fayda ile tersine döner. Bu da ait olma duygusuyla başlar. İnanca aidiyetle, aileye aidiyetle, akrabalara aidiyetle ve nihayet ülkesine aidiyetle..."

"Oyunculuk entelektüel bir faaliyettir"

Sahneye koydukları eserde boş propagandalarla zehirlenen bir gencin, mistik bir yolculukla özüne dönüşünü konu aldıklarını aktaran Recep Çavdar, oyun sonunda seyirciden aldıkları olumlu geri dönüşlerle hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Öğrencilerin ilk günkü durumları ile sahnedeki performansları arasında büyük bir fark olduğunu işaret eden Çavdar, eğitim sürecinin sadece oyunculukla sınırlı kalmadığına dikkati çekti.

Çavdar, "Akademideki öğrencilerimizin heyecanı ve motivasyonu oldukça güçlüydü. Onların heyecanı benim de motivasyon kaynağım oldu. Çok özverili çalıştılar, disiplinli bir eğitim sürecine uyum sağladılar. Oyunculuk entelektüel bir faaliyettir. Bu süreçte yalnızca oyunculukla değil, sanatın diğer dallarıyla, özellikle de edebiyatla çok ilgiliydiler. Dolayısıyla süreç bu manada da onlar için çok verimli oldu." dedi.

Sultanbeyli Tiyatro Akademisi'nin elde ettiği başarıda yerel yönetimin desteğinin büyük payı olduğunu belirten Çavdar, Sultanbeyli Belediyesine ve akademide emeği geçen herkese destekleri için teşekkür etti.