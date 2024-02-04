Sultanbeyli ve Başakşehir\'de Asker Uğurlaması Yapan Gruplar Trafiği Kapattı

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SULTANBEYLİ ve Başakşehir'de asker uğurlaması yapan grup, araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan grup, oluşturdukları araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapattı.Bu sırada trafik durdu.Kutlama yaptıktan sonra araçlarına binenler, camlardan sarkarak ilerledi. Başakşehir'de ise, asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup, otomobillerle yolu trafiğe kapatıp meşale yaktı.Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde asker uğurlama konvoyu yapan bir grup genç, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı. Meşaleler yakarak eğlenen grup, bir süre sonra caddeden ayrıldı. Sultanbeyli ve Başakşehir'deki görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.