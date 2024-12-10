Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir evde 128 litre sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde A.B'nin evinde sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 128 litre sahte içki, 3 alkol yapım kiti ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sultandağı'nda 128 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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