Sultandağı'nda Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Sultandağı'nda Kiraz Hasadı Başladı

Sultandağı\'nda Kiraz Hasadı Başladı
11.07.2026 10:03
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Apolyont kirazında rekolte arttı ama fiyatlar beklentileri karşılamadı. Üreticinin maliyeti yüksek.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 'Apolyont' cinsi kirazda hasat mevsimi başladı. Bu yılki rekolte beklentisi, geçen yıl zirai don nedeniyle büyük zarar gören üreticiyi güldürdü. Kirazın bahçeden 45- 60 lira arasında alıcı bulan fiyatı ise beklentiyi karşılamadı. Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, "Bu yılki rekolte 55 bin tonun üzerinde. Rekolte rekor ancak fiyatlar rekor değil" dedi.

Eber Gölü'nün sağladığı mikro klima etkisiyle yetişen, kalitesiyle Avrupa pazarına ihraç edilen Sultandağı bölgesinin ünlü Apolyont cinsi kirazında hasat dönemi başladı. Eriğe yakın iriliği, kendine has tadı ve uzun raf ömrüyle dünya standartlarında bir ürün olan kirazda geçen yıl zirai don felaketi nedeniyle neredeyse hasat yapılamazken, bu yıl yağışların da etkisiyle ciddi rekolte beklentisi oluştu. Birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen Sultandağı kirazında rekoltenin artması üreticiyi sevindirse de fiyat konusunda beklenti istenen seviyede gerçekleşmedi.

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ'

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, bu yıl kiraz fiyatında beklentinin karşılanmadığını belirterek, "Piyasada en yüksek değer 1 kilo kiraz 60 liradan gidiyor. İkinci sınıflar 25, 30, 40 liradan, organik ürünler 45 liradan gidiyor. Ortalamaya vurduğunuz zaman bu kiraz 45 liraya geliyor. Fiyatın en az 150 liradan başlaması lazım. Yevmiyeler 1500 lira. 10 kişi getirilse bahçeye, en az 4 kişi seçmeye ayrılıyor. Toplama kilogramı düşüyor o da maliyetlere biniyor. Kiraz kaliteli olmadığı zaman organikçilere 40 liraya satıyor. Zarar ettiği için organikçiye veriyor. Maliyetler yüksek" dedi.

'REKOLTE REKOR ANCAK FİYATLAR DEĞİL'

Bölgede 30 bin dekara yakın meyve bahçesi olduğunu, 600 dekarının doludan etkilendiğini aktaran Hasan Dinç, "Geçen yılki ortalamaya baktığımız zaman bu yılki artış yüzde 70-80. Önceki yıllar 25, 27, 30 bin tonu gördük. Bu yılki rekolte 55 bin tonun üzerinde. Rekolte rekor, ancak fiyatlar rekor değil" diye konuştu.

'SABAH 5'TE KALKIP İŞE BAŞLIYORUZ'

Üretici Kadir Süzer de kiraza yıl boyunca bakım yaptıklarını, budama, ilaçlama, ot biçme, sulama ve gübre gibi işlemleri yaptıklarını anlattı. Süzer, "Hasat döneminde de sabah 5'te kalkıp toplamaya başlıyoruz. Öğleye kadar topluyor, akşama kadar da seçiyoruz. Burada 6 dönüm bahçem var. 250 ağaçtan 5-6 ton ürün alacağım. Bu ürünleri 55-60 liradan veriyorum. Üreticinin ayakta kalabilmesi ve önümüzdeki yıllarda da bahçesine bakabilmesi için kirazın en az 150 lira seviyelerinde olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultandağı'nda Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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