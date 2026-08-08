Sultandağı\'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

E.A. (36) idaresindeki 34 NJK 274 plakalı otomobil, Konya -Afyonkarahisar kara yolunun Sultandağı'na bağlı Yakasenek köyü mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü E.A. ve araçtaki M.A. (52) olay yerinde öldü, C.A. (36) ve D.A. (8) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.